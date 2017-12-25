HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Zerrin Tekindor’dan ayrıldıktan sonra, kızı Nazlı’nın annesi Aşkın Nur Yengi ile barışan Haluk Bilginer, önceki akşam felekten bir gecce çaldı. Cihangir’deki bir balıkçıda üç kadınla yemek yiyen usta oyuncu, beş saat kaldıkları mekândan çıkarken objektiflere yakalandı.
ELİYLE YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Bilginer ve yanındaki arkadaşı flaşların patlamasıyla büyük şok yaşadı. Genç kadın eliyle yüzünü gizleyip koşar adım taksiye binerken morali bozulan ünlü oyuncu, sakin görünmeye çalıştı. Soruları yanıtsız bırakan Bilginer, arkadaşıyla aynı taksiye binip gözden kayboldu. Bilginer’in taksideki diğer arkadaşı da görüntü vermemek için yüzünü gizlemeye çalıştı. Bilginer ve Yengi, kızları Nazlı ile Miami’ye tatile giderken havalimanında böyle görüntülenmişti. (Kaynak: haberturk.com)
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Haluk Bilginer, çapkınlık turunda yakalandı
Eski eşi Aşkın Nur Yengi ile barışan, yazın Yengi ve kızı Nazlı’yla birlikte tatile çıkan Haluk Bilginer önceki gece çapkınlık turunda yakalandı.Magazin - 25.12.2017 09:43
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