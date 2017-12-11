Halit Ergenç sahne hazırlığında!

Halit Ergenç bir kez daha sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Çağdaş Eğitim Vakfı’nın düzenleyeceği konserde müziğe yetenekli gençlerle aynı sahneyi paylaşacak.

Magazin - 11.12.2017 12:43
Halit Ergenç sahne hazırlığında!
Daha önce de konserler veren ve "Müzik benim ilk göz ağrım" diyen Halit Ergenç, yeniden sahne hazırlığında. Ünlü oyuncu, Çağdaş Eğitim Vakfı’nın 15 Ocak’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenleyeceği konserde müziğe yetenekli gençlerle birlikte sahneye çıkacak.

Sanat danışmanlığını Fazıl Say’ın üstlendiği konser projesinin amacı, genç müzisyenlere yurtdışında eğitim görmeleri için burs sağlamak. Konserde vakfın bursuyla yurtdışında eğitim gören gençlerden Yiğit Karakaş, Bade Destan ve Beste Gürkay da sahneye çıkıp yeteneklerini sergileyecek.
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