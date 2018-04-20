Halit Ergenç: Allah korusun!

Magazin - 20.04.2018 07:00

Vatanım Sensin'in 53. bölüm fragmanı yayınlandı!

Halit Ergenç'ten Şahsiyet itirafı!

Halit Ergenç'in yeğeni Aziz Akgül ile hayata geçirdiği akıllı telefon uygulamasını ilgi görmediği için kapattığı ve 1 milyon dolara yakın zarar ettiği konuşuluyordu. Önceki gün görüntülenen Halit Ergenç iddialara yanıt verdi. Başarılı oyuncu, “O iddianın aslı yok. Yeğenimle şirket kurduğumuz doğru, bir değil birden fazla uygulama hazırladık. Onlar devam ediyor. 1 milyon dolar gerçekten ciddi para, Allah korusun” dedi.