Halil Ergün, basın mensuplarına tepkili!

Magazin - 21.04.2018 01:00

Usta oyuncu Halil Ergün arkadaşlarıyla Asmalımescit'te bir barda arkadaşlarıyla sohbet etti. Oyuncu, bardan çıkarken flaşların patlaması üzerine “Yanıma gelmeyin, sizinle konuşmuyorum” dedi.Muhabirlerin “Uzun süredir ekranda yoksunuz, teklif gelmiyor mu” sorusu karşısında iyice köpüren Ergün, “Sizinle konuşmama nedenim bu, abuk sabuk sorular soruyorsunuz” diye cevap verdi.