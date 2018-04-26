Hakan Yılmaz saldırı anını anlattı!

Doğum günü partisine katıldıktan sonra Etiler’de gittiği bir otelin lobisinde “Beni tanıdın mı” diye soran Deniz Vural ve iki adamının tekme tokat saldırısına uğrayan oyuncu Hakan Yılmaz mahkemede, “Resepsiyonda birisi “beni tanıdın mı?” diye sordu. Tanımadığımı söyledim. ‘Gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım. Seni de karını da harcarım’ diyerek yanındaki iki kişiyle tekmelerle bana saldırdı” dedi.

Magazin - 26.04.2018 18:16
Hakan Yılmaz saldırı anını anlattı!
Eşi Elif Yılmaz da, “Araya girmeye çalıştım. O sırada 3 sanık eşime saldırarak ‘ikinizi de buraya gömeriz, sizi gebertiriz” diyerek tehdit ettiler. Lobideki fırlattıkları metal küre başıma isabet etti“ dedi. Olayın ardından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Deniz Vural’ın “hakaret, kasten yaralama, tehdit” suçlarından 2 yıl 10 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenirken, diğer sanıklar Mahsar Algül ile Erdal Gökçe’nin de yine aynı suçlardan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Saldırının şokunu atlattılar!

Saldırının şokunu atlattılar!



İstanbul 50.Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davanın ilk duruşmasına müşteki Hakan Yılmaz (48) ile eşi Elif Yılmaz (38) ve taraf avukatları katıldı. Şikayetçi Hakan Yılmaz mahkeme ifadesinde olay günü doğum günü nedeniyle bir restoranda yemek yedikten sonra eşiyle birlikte otelde kalmaya karar verdiklerini anlattı. Otele kayıt işlemleri sırasında arkasından tanımadığı bir kişinin ayağı ile kendisine tekme attığını belirten Hakan Yılmaz, “Şahsın alkollü olduğunu düşündüm. O sırada şahıs tekrar yanıma gelerek “beni tanıdın mı?” diye sordu. Tanımadığımı söyledim. O da “sen beni nasıl tanımazsın?” dedi. İki kişi daha yanımıza geldi. Benimle tartışan Deniz Vural isimli kişi “gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım” diyerek beni çekiştirdi ve yanındakilerle birlikte bana saldırdı, tekme vurdu. Deniz Vural bana, “seni de karını da harcarım” diyerek tehdit etti. Diğer sanıklar da “sizi harcarız” dediler” diye konuştu.

Ve savcılık kararını verdi...

Ve savcılık kararını verdi...



Elif Yılmaz da, “Tartışma başlayınca eşimin yanına gittim ve araya girmeye çalıştım. Üç sanık da eşime saldırdı. Sanık Deniz Vural “ikinizi de harcarız, buraya gömeriz” diyerek tehdit etti. Diğerleri de “sizi gebertiriz” dediler. Arbede sırasında bankonun giriş kısmında sıkıştık. Deniz Vural bize vurmak için ulaşamayınca banko üzerindeki fırlattığı metal küre kafama isabet etti. Şikayetçiyiz” dedi. (Kaynak: Özge Eğrikar / hurriyet.com.tr)

Hakan Yılmaz'a saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Yılmaz'a saldırı görüntüleri ortaya çıktı
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Bağlantılar: Hakan Yılmaz

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