Hakan Yılmaz: "Keşke boşanmalar olmasa"

Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu ile boşanma konusuna dikkat çekmek için sahneledikleri "Ölü'n Bizi Ayırana Dek" oyunu hakkında konuştu.Yılmaz, "Keşke boşanmalar olmasa. Birkaç seyircimiz bize 'Tam boşanmak üzereydik ama sizin oyununuzu izledikten sonra vazgeçtik' dediler. Biz de bunu bir röportaj sırasında dile getirince başlığa taşıdılar. O yüzden gündeme geldi" dedi.Hakan Yılmaz, geçen yıl bir otelde darp edilmişti. Yılmaz, darp davası için "Dava devam ediyor. Nasıl sonuçlanacağını ben de merakla bekliyorum" dedi. Ünlü oyuncu yaşanan olaydan sonra kendine koruma tutup tutmadığı sorusuna ise "Yok canım ne koruması? Gördüğünüz gibi böyle dolaşıyorum. Bana kimsenin düşman olacağını düşünmüyorum o yüzden öyle bir korkum olmadığı için rahat rahat dolaşıyorum" yanıtını verdi.