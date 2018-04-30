Hakan Sabancı'dan sürpriz doğum günü!

Magazin - 30.04.2018 09:31

Sabancı kardeşler, Beşiktaş maçına gitti!

Hakan Sabancı ve Aslıhan Karalar, önceki gecce Ulus Sunset'teydi. İkili baş başa yemek yedikten sonra Sabancı'nın organize ettiği parti için Bebek Lucca'ya geçti.Fotoğraflarının çekildiğini fark eden ikili, kameralara aldırış etmeden sarmaş dolaş eğlenmeye devam etti.Aslıhan Karalar, 19'uncu yaş günü pastasını Hakan Sabancı'yla birlikte kesti. Sabancı o sırada Karalar için MFÖ'nün "Hep Yaşın 19" şarkısını çaldırdı.