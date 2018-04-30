Hakan Sabancı'dan sürpriz doğum günü!

Hakan Sabancı, 1 haftadır birlikte olduğu iddia edilen Best Model of the World birincisi Aslıhan Karalar'a romantik bir doğum günü sürprizi organize etti.

Magazin - 30.04.2018 09:31
Hakan Sabancı'dan sürpriz doğum günü!
Hakan Sabancı ve Aslıhan Karalar, önceki gecce Ulus Sunset'teydi. İkili baş başa yemek yedikten sonra Sabancı'nın organize ettiği parti için Bebek Lucca'ya geçti.

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden ikili, kameralara aldırış etmeden sarmaş dolaş eğlenmeye devam etti.

Aslıhan Karalar, 19'uncu yaş günü pastasını Hakan Sabancı'yla birlikte kesti. Sabancı o sırada Karalar için MFÖ'nün "Hep Yaşın 19" şarkısını çaldırdı.

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