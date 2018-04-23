Hakan Meriçliler'den samimi yanıtlar!

Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu, YouTube’da yayınlanan Türkiye’nin ilk interaktif talk şov programı 'Hadi Be'nin konuğu, oyuncu Hakan Meriçliler oldu.

Magazin - 24.04.2018 07:00
Hakan Meriçliler'den samimi yanıtlar!
Enerjik karakteriyle hafızalara kazınan Hakan Meriçlililer katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu, programın 'Doğru-Yanlış' bölümünde “Herhangi bir şeyi yaparken ‘Dur ya artık sen 20’lerinde değilsin, bir ağır ol’ diye kendimi uyarırım” cümlesine 'doğru' kartını gösterdi: "Oluyor bu bana. Mesela gece hayatı, barlar söz konusu olduğunda çok istekli değilim. Gençken de çok istekli değildim bunlar. Ocakbaşını daha çok seviyorum. Hep sohbetçi oldum diyebilirim. Üniversitede de böyle bir adamdım." cevabını verdi.


Hakan Meriçliler, “Baba nasihati mi, sevgili şefkati mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Sevgili şefkati. İlişki seviyorum. Bir kadınla bir erkeğin o halini seviyorum yani. Babam, babam yani zaten.

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Meriçliler, oğlu Doğaç’ın kendisine benzetilmesi üzerine, "Huyu da çok benzer bana. Benim gibi çok hızlı o da. Düşünce açısından da hareket olarak da çok hızlı" ifadelerini kullandı.
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