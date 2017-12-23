Hakan Hatipoğlu takipçisine ayar verdi!

Magazin - 23.12.2017 12:04

Hakan Hatipoğlu fena patladı: Ulan her şeyde…

İkinci kez adaya gidecek olan Hatipoğlu, eski bir fotoğrafını 'Survivor 2018... 10 Şubat az kaldı...' notu ile Instagram'da paylaştı.Bir takipçisi fotoğrafın altına "Gidip geri dönersin" notunu düştü.Sinirlenen Hakan Hatipoğlu ise "Çok beklersin" sözleriyle karşılık verdi...