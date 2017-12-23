Hakan Hatipoğlu takipçisine ayar verdi!

Survivor 2018'in kadrosu netleşti. Adaya gidecek olan isimler birer birer açıklandı. Ünlüler takımında ter dökecek isimlerden biri de Hakan Hatipoğlu oldu.

Magazin - 23.12.2017 12:04
Hakan Hatipoğlu takipçisine ayar verdi!
İkinci kez adaya gidecek olan Hatipoğlu, eski bir fotoğrafını 'Survivor 2018... 10 Şubat az kaldı...' notu ile Instagram'da paylaştı.

Hakan Hatipoğlu fena patladı: Ulan her şeyde…

Hakan Hatipoğlu fena patladı: Ulan her şeyde…




Bir takipçisi fotoğrafın altına "Gidip geri dönersin" notunu düştü.

Sinirlenen Hakan Hatipoğlu ise "Çok beklersin" sözleriyle karşılık verdi...

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