Hakan Hatipoğlu takipçisine ayar verdi!
Survivor 2018'in kadrosu netleşti. Adaya gidecek olan isimler birer birer açıklandı. Ünlüler takımında ter dökecek isimlerden biri de Hakan Hatipoğlu oldu.
Magazin - 23.12.2017 12:04
İkinci kez adaya gidecek olan Hatipoğlu, eski bir fotoğrafını 'Survivor 2018... 10 Şubat az kaldı...' notu ile Instagram'da paylaştı.
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Bir takipçisi fotoğrafın altına "Gidip geri dönersin" notunu düştü.
Sinirlenen Hakan Hatipoğlu ise "Çok beklersin" sözleriyle karşılık verdi...
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