Hakan Altun'dan kötü haber!

Magazin - 21.12.2017 10:30

Soğuk havaların ani bir şekilde bastırmasıyla bir çok ünlü hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde Edis'in hastanedeki görüntüleri medya düşmüşken bir kötü haber de Hakan Altun'dan geldi.Resmi Twitter hesabından Hakan Altun'un yoğun tempoya daha fazla dayanamadığı ve bağışıklık direncinin düşmesi sonrasında hastalandığı söylendi.Gribal enjeksiyon nedeniyle konserlerin ertelendiğini belirtildi ve yeni tarihler açıklandı.