İşte o paylaşım:
Hakan Altun sosyal medyayı salladı!
Sanat dünyasının müzmin bekarlarından olan Hakan Altun, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyada olay yarattı.Magazin - 02.07.2018 17:07
Şarkıcı Hakan Altun, önceki gün Antalya'nın Finike ilçesinde vereceği konser için yola çıktı. Antalya yolunda Yalnız Köyü'nden geçen Altun, yol üstündeki 'Yalnız' tabelasının önünde fotoğraf çektirdi. Hakan Altun fotoğrafını "Antalya Finike konserine giderken... Benim bütün dertlerimi bilen can dostum menajerim Tevfik Kavalcı”nın gözünden" notuyla Instagram'da paylaştı. Sevilen şarkıcının fotoğrafı takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o paylaşım:
İşte o paylaşım:
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Bağlantılar: Hakan Altun
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