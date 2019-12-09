Hailey Baldwin Selena Gomez hakkında konuştu!

Justin Bieber ve Hailey Baldwin evlenmeden önce, Bieber ve Selena Gomez iniş çıkışlı, tutkulu bir aşk yaşıyordu. Ayrılmalarının ardından hem Justin Bieber hem de Selena Gomez'in depresyon tedavisi gördüğü öğrenilmişti.Baldwin ve Bieber çiftinin evliliği sonrası Selena Gomez'in çıkardığı şarkı olay olmuş, Gomez'in bu şarkıyı Justin Bieber'a yazdığı konuşulmuştu. Bu sebeple Baldwin ve Gomez'in arasının gergin olduğu iddia edilmişti. Baldwin, Vogue dergisine verdiği röportajda bu durumla ilgili "İnsanlar yanlış hikayeler kuruyor. Kadınları birbirlerine düşman etmeye çalışmak, gerçekten toksik madde gibi yayılıyor. Bunun değişmesi ve durmamız gerekiyor" dedi.