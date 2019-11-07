Hadise'yi çılgına çeviren Murat Boz sorusu!

Aslı Enver ile Murat Boz'un ayrılığına sebep olarak gösterilen Hadise, iddialar karşısında çılgına döndü. Güzel şarkıcı muhabirlere, "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim" dedi.

07.11.2019 12:45 Magazin

Hadise'yi çılgına çeviren Murat Boz sorusu! Murat Boz'un Aslı Enver'le olan ilişkisi geçtiğimiz haftalarda bitmişti. Ayrılığın ardından Hadise'nin Murat Boz'a sarıldığı bir fotoğrafı paylaşması Aslı Enver hayranlarını sinirlendirmişti. Aslı Enver ile Murat Boz'un ayrılığına Hadise'nin sebep olduğu iddia edilmişti.

Hadise sözünü tuttu:

Hadise sözünü tuttu: "Asla unutmayacağım"



Hadise önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Güzel şarkıcıya bu iddia sorulunca oldukça sinirlendi. Ses tonu yükselen şarkıcı, "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim. Aslı'yı da Murat'ı da çok seviyorum. Onların özel hayatını kameralar karşısında konuşmam" dedi.

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