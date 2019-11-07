Hadise'yi çılgına çeviren Murat Boz sorusu!

Hadise sözünü tuttu: "Asla unutmayacağım"
Hadise önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Güzel şarkıcıya bu iddia sorulunca oldukça sinirlendi. Ses tonu yükselen şarkıcı, "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim. Aslı'yı da Murat'ı da çok seviyorum. Onların özel hayatını kameralar karşısında konuşmam" dedi.
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