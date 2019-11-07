Hadise'yi çılgına çeviren Murat Boz sorusu!

Hadise sözünü tuttu: "Asla unutmayacağım"

Hadise, mülteci çocuklara sahip çıktı!

Hadise'nin paylaşımı, Aslı Enver hayranlarını kızdırdı!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

'O Ses Türkiye' jürileri 'MasterChef'te yarışacak!

Altın sarısı göğüs dekolteli mini kıyafetiyle 'Hadise' çıkardı!

Hadise'nin başı dertten kurtulmuyor! Ablaya tehdit!

Murat Boz'un Aslı Enver'le olan ilişkisi geçtiğimiz haftalarda bitmişti. Ayrılığın ardından Hadise'nin Murat Boz'a sarıldığı bir fotoğrafı paylaşması Aslı Enver hayranlarını sinirlendirmişti. Aslı Enver ile Murat Boz'un ayrılığına Hadise'nin sebep olduğu iddia edilmişti.Hadise önceki akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Güzel şarkıcıya bu iddia sorulunca oldukça sinirlendi. Ses tonu yükselen şarkıcı, "Bu soruya cevap bile vermeyeceğim. Aslı'yı da Murat'ı da çok seviyorum. Onların özel hayatını kameralar karşısında konuşmam" dedi.