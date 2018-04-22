Hadise'nin Türkiye'de ilk yatırımı!

Ünlü şarkıcı Hadise bugüne kadar tüm yatırımını doğduğu büyüdüğü Belçika'ya yapıyordu. Hadise, Türkiye'den ilk evini Bodrum'da lüks bir siteden aldı.

Magazin - 22.04.2018 15:40
Hadise'nin Türkiye'de ilk yatırımı!
Hadise, Türkiye'deki ilk yatırımını Bodrum- Yalıkavak'a yaptı! Ünlü şarkıcı bir siteden 2 milyon Euro'ya (10 milyon lira) villa aldı.

Hadise fazla kilolarından nasıl kurtuldu?

Hadise fazla kilolarından nasıl kurtuldu?



Posta Gazetesi'nin haberine göre, yaz aylarını annesi ve 2 kardeşiyle burada geçirecek olan popçu evinin dekorasyonu, havuzu ve bahçe düzenlemesi için 200 bin lirayı gözden çıkardı.

Paralar nereye gitti?

Paralar nereye gitti?



13 yıldır Türkiye’de para kazanan Hadise bugüne kadarki tüm kazancıyla doğup büyüdüğü Belçika'dan gayrimenkul aldı. İstanbul'da evi yok. İstinye'de bir sitede kirada oturuyor.

Hadise'nin üstünde bi'şey yok!

Hadise'nin üstünde bi'şey yok!



Hadise, Haziran'dan Ağustos sonuna kadar 30 konser verecek. Konser başına 100 bin TL alıp 3 milyon TL kazanacak. (Kaynak: posta.com.tr)

Hadise'ye haciz şoku!

Hadise'ye haciz şoku!



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Bağlantılar: Hadise, Bodrum

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