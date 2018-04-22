Hadise'nin Türkiye'de ilk yatırımı!

Magazin - 22.04.2018 15:40

Hadise fazla kilolarından nasıl kurtuldu?

Paralar nereye gitti?

Hadise'nin üstünde bi'şey yok!

Hadise'ye haciz şoku!

Hadise, Türkiye'deki ilk yatırımını Bodrum- Yalıkavak'a yaptı! Ünlü şarkıcı bir siteden 2 milyon Euro'ya (10 milyon lira) villa aldı.Posta Gazetesi'nin haberine göre, yaz aylarını annesi ve 2 kardeşiyle burada geçirecek olan popçu evinin dekorasyonu, havuzu ve bahçe düzenlemesi için 200 bin lirayı gözden çıkardı.13 yıldır Türkiye’de para kazanan Hadise bugüne kadarki tüm kazancıyla doğup büyüdüğü Belçika'dan gayrimenkul aldı. İstanbul'da evi yok. İstinye'de bir sitede kirada oturuyor.Hadise, Haziran'dan Ağustos sonuna kadar 30 konser verecek. Konser başına 100 bin TL alıp 3 milyon TL kazanacak. (Kaynak: posta.com.tr)