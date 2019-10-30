Hadise'nin paylaşımı, Aslı Enver hayranlarını kızdırdı!

Hadise'nin Murat Boz paylaşımı Aslı Enver hayranlarını kızdırdı.

30.10.2019 10:29 Magazin

Hadise'nin paylaşımı, Aslı Enver hayranlarını kızdırdı! Aslı Enver ile Murat Boz'un ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin ayrılığının sebebi olarak Murat Boz'un evlilik korkusu gösterilmişti. İkiliden henüz bir açıklama gelmezken Hadise'nin yaptığı bir paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.

Aslı Enver'le ilişkisini Murat Boz'un nikah korkusu mu bitirdi?

Aslı Enver'le ilişkisini Murat Boz'un nikah korkusu mu bitirdi?



Tepki çekti!

O Ses Türkiye programında Murat Boz'la birlikte jüri üyeliği yapan Hadise, Boz'a sarıldığı bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Hadise'yi eleştiri bombardımanına tuttu. Özellikle Aslı Enver hayranları çok sert yorumlarda bulundu.

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!



"Hadise tam bir primci"

Hadise'ye "Daha ilişkisi biteli bir gün olmuş, adamla böyle bir paylaşım yapması çok ayıp arkadaşça olsa bile yıllardır haklarında aşk dedikodusu yapıldığını bile bile! Hadise tam bir primci" gibi yorumlar yapıldı.

Murat Boz’dan ‘Hayırlı olsun’ pozu

Murat Boz’dan ‘Hayırlı olsun’ pozu
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