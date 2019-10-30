Hadise'nin paylaşımı, Aslı Enver hayranlarını kızdırdı!

Aslı Enver'le ilişkisini Murat Boz'un nikah korkusu mu bitirdi?
Tepki çekti!
O Ses Türkiye programında Murat Boz'la birlikte jüri üyeliği yapan Hadise, Boz'a sarıldığı bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Hadise'yi eleştiri bombardımanına tuttu. Özellikle Aslı Enver hayranları çok sert yorumlarda bulundu.
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"Hadise tam bir primci"
Hadise'ye "Daha ilişkisi biteli bir gün olmuş, adamla böyle bir paylaşım yapması çok ayıp arkadaşça olsa bile yıllardır haklarında aşk dedikodusu yapıldığını bile bile! Hadise tam bir primci" gibi yorumlar yapıldı.
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