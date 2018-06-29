Hadise'nin parası mı bitti?
24 Haziran seçimleri için sandık başına geçen Hadise siyah beyaz elbisesiyle Instagram hesabından paylaşım yapmıştı. Hadise'nin 3 gün sonra aynı kıyafetle fotoğraf paylaşması takipçilerinin aklına "Hadise parası mı bitti" sorusunu akıllara getirdi.
Magazin - 29.06.2018 15:23
En son seçim zamanı siyah beyaz kıyafetli fotoğrafıyla Instagram hesabından paylaşım yapan Hadise, 4 gün sonra aynı elbiseyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hadise'nin paylaşımın ardından takipçilerinin aklına 'Hadise'nin parası mı" bitti soruları geldi.
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Ünlü sanatçı Hadise'nin Bodrum'da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından hakkında haciz işlemi başlatılmıştı. Hadise, ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik olmuştu.Hadise'nin 24 Haziran'da paylaştığı fotoğrafHadise'nin 27 Haziran'da paylatığı fotoğraf
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