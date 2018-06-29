Magazin - 29.06.2018 15:23

Hadise'nin davasında bilirkişi çıkmazı!

Hadise'nin sırrı ortaya çıktı!

En son seçim zamanı siyah beyaz kıyafetli fotoğrafıyla Instagram hesabından paylaşım yapan Hadise, 4 gün sonra aynı elbiseyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hadise'nin paylaşımın ardından takipçilerinin aklına 'Hadise'nin parası mı" bitti soruları geldi.Ünlü sanatçı Hadise'nin Bodrum'da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından hakkında haciz işlemi başlatılmıştı. Hadise, ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik olmuştu.