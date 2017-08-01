Hadise'den kardeşine: İyi ki doğdun prenses...

Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz'ün yeni yaşını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Magazin - 01 Ağustos 2017 22:30
Hadise'den kardeşine: İyi ki doğdun prenses...
Şarkıcı Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz'ün doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Instagram hesabından kardeşi stil danışmanı Derya Açıkgöz ile birlikte çekilmiş 10 adet fotoğrafını paylaşan Hadise, paylaşımının altına "İyi ki doğdun prenses" notunu düştü.

Paylaşım çok sayıda beğeni alırken Hadise'nin paylaşımını yoruma kapatması dikkat çekti.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Hadise, Derya Açıkgöz

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Asena Atalay'dan dans show
  • HBO 'hack'lendi! Game of Thrones'un senaryosu çalındı
  • Aziz Yıldırım'ın trafikteki küfürlü kavgası
  • Aleyna Tilki'nin klibi Britney Spears’ın taklidi mi?
  • Sarp Levendoğlu ve Begüm Birgören 5 yıl sonra buluştu

Asena Atalay'dan dans show

MAGAZİN HABERLERİ

  • İrem Derici hastaneye kaldırıldı!
  • Dilan Deniz'in hayali gerçek oldu!
  • Fahriye, photoshop kurbanı oldu!
  • Demet Şener takipçisini fena bozdu
  • İşte Acun Ilıcalı'nın yeni projesi...
  • Tatil sezonunu Bodrum'da açtılar
  • Sutyen tanıtımında ilginç sürpriz!
  • İşte magazinde öne çıkan isimler!
  • Sadece 14 gün dayanabildi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Berkay baba oldu!
  • Adem Kılıççı ve Tuğçe Melis Demir aşk mı yaşıyor?
  • Demet Akalın'ı terleten sorular!
  • Pelin Akil ve Anıl Altan tatilde aşk tazeledi!
  • Görüntülenince tehdit etti!
  • Zeynep Molho'nun sağlık durumu nasıl?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eser West ve Acun Ilıcalı buluşması!
Berkay baba oldu!