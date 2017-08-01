Hadise'den kardeşine: İyi ki doğdun prenses...

Magazin - 01 Ağustos 2017 22:30

Şarkıcı Hadise, kardeşi Derya Açıkgöz'ün doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.Instagram hesabından kardeşi stil danışmanı Derya Açıkgöz ile birlikte çekilmiş 10 adet fotoğrafını paylaşan Hadise, paylaşımının altına "İyi ki doğdun prenses" notunu düştü.Paylaşım çok sayıda beğeni alırken Hadise'nin paylaşımını yoruma kapatması dikkat çekti.