Hadise'den kadınlara tavsiye!

Antalya'nın Kaş ilçesinde konser veren Hadise, şarkıları ve dansıyla hayranlarını coşturdu. Hadise, sahnede kadın izleyicilerine tavsiyede bulundu.

Magazin - 01.07.2018 11:53
Hadise'den kadınlara tavsiye!
Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Hadise sahne aldı. Yat Limanı'ndaki konsere, ilçede tatil yapan yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1,5 saat şarkılarını seslendiren Hadise, danslarıyla da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı.

Hadise'nin sırrı ortaya çıktı!

Hadise'nin sırrı ortaya çıktı!



Sahneden izleyicilerine seslenen Hadise, şarkılarıyla her zaman kadınlara güç vermeye çabaladığını anlattı. Kadın izleyicilerine güçlü olma konusunda örnek olmak istediğini belirten Hadise, "Sizi de çekemeyenler olacak, rakipleriniz olacak. Bana annem hep, 'Kızım sen sus, sus. Çünkü sen kendini biliyorsun. Susmayı öğren, nereden geldiğini unutma. Nasıl terbiye gördüğünü unutma. Bırak insanlar konuşsun, sana laf soksun, ama sen sus. Sen işini yap' dedi. Ben bugüne kadar bu çizgimi annemden dolayı hiç bozmadım" sözlerini dile getirdi.

Kadın izleyicilerine tavsiyede bulunan Hadise, "Hayatınızda yapmak istediğiniz ne varsa yapın. Hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin. Okulunuzu okuyun, hayatın tadını çıkarın. Kadına şiddete, hayvanlarımıza şiddete, askerlerimize şiddete sıfır tolerans" diyerek, sözlerini tamamladı.

Hadise'nin parası mı bitti?

Hadise'nin parası mı bitti?
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