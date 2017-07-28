Hadise'den Gülşen'e şampiyon yanıtı!

Magazin - 29 Temmuz 2017 06:00

Gülşen önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki La Plaj’da sahneye çıktı. Onu dinleyenler arasında Hadise de vardı. İkili arasında ilginç bir konuşma geçti.Gülşen, Hadise’yi “Hoş geldin şampiyon” diye karşıladı, sözünü “Şampiyon belli yapacak bir şey yok” diye noktaladı. Hadise’nin yanıtı şu oldu: “Bizde kompleks yok. İki kadın sahneye çıkar böyle şarkımızı söyleriz işte. İkimiz de komplekssiziz.” Hadise, izleyici olarak gittiği konserde Gülşen’in sahnesine konuk oldu, onunla birlikte şarkı söyledi.Hadise, Gülşen’in konserini annesi Melek, ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte izledi.Kaynak: hurriyet.com.tr