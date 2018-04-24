Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!

Ebru Şancı, Hadise'nin bir fotoğrafının altına "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazmıştı. Hadise bu sözlere cevap verdi.

Magazin - 24.04.2018 17:09
Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Hadise'nin Coachella Festivali'nde paylaştığı kareler olay olmuş, şarkıcının zayıf görüntüsü dikkat çekmişti. Fakat Hadise'nin Maltepe'de verdiği konserde aslında o kadar da zayıflamadığı ortaya çıkmıştı. Hadise'nin konserde çekilmiş bir fotoğrafının altına Ebru Şancı, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazmıştı.

Ebru Şancı'dan Hadise'ye Roberto Carlos benzetmesi!

Ebru Şancı'dan Hadise'ye Roberto Carlos benzetmesi!



HADİSE CEVAP VERDİ!

Hadise, Ebru Şancı'nın yazdıklarına ve gelen eleştirilere cevap verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hadise, kendisini eleştirenlere şu yanıtı verdi: "Photoşop deniyor, o deniyor, bu deniyor. Oysa bizim basına sunduğumuz her türlü fotoğraf katkısız ve doğaldır. Yeri gelir göbeğim çıkar, yeri gelir çorabım kaçar. Önemli olan niyettir. Yaradan güzel bakmayı, güzel niyetler taşımayı nasip eylesin. Herkes gönlüne göre bakar, görür."

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Bağlantılar: Hadise, Ebru Şancı

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