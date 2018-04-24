Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!

Magazin - 24.04.2018 17:09

Ebru Şancı'dan Hadise'ye Roberto Carlos benzetmesi!

Hadise görenleri şaşırttı! 1 haftada ne değişti?

Hadise'nin Türkiye'de ilk yatırımı!

Hadise'nin Coachella Festivali'nde paylaştığı kareler olay olmuş, şarkıcının zayıf görüntüsü dikkat çekmişti. Fakat Hadise'nin Maltepe'de verdiği konserde aslında o kadar da zayıflamadığı ortaya çıkmıştı. Hadise'nin konserde çekilmiş bir fotoğrafının altına Ebru Şancı, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazmıştı.Hadise, Ebru Şancı'nın yazdıklarına ve gelen eleştirilere cevap verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hadise, kendisini eleştirenlere şu yanıtı verdi: "Photoşop deniyor, o deniyor, bu deniyor. Oysa bizim basına sunduğumuz her türlü fotoğraf katkısız ve doğaldır. Yeri gelir göbeğim çıkar, yeri gelir çorabım kaçar. Önemli olan niyettir. Yaradan güzel bakmayı, güzel niyetler taşımayı nasip eylesin. Herkes gönlüne göre bakar, görür."