Hadise sözünü tuttu: "Asla unutmayacağım"

Şarkıcı Hadise, kendisi ile tanışmak isteyen epilepsi hastası hayranı Edanur'a verdiği sözü tuttu. İkili önceki gün bir araya geldi.

07.11.2019 10:32 Magazin

Hadise sözünü tuttu: "Asla unutmayacağım" 'O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise, kendisini çok seven epilepsi hastası hayranına görüşme sözü vermişti. Şarkıcı, epilepsi hastası Edanur'un tanışma istediğine "En kısa sürede görüşeceğiz" cevabını vermişti.

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Buluşma gerçekleşti. Hadise, sosyal medyada Edanur ile fotoğrafını paylaşarak, "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk. Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi. Asla unutmayacağım. Eda Nur buradan da söylüyorum seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Buluşmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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