Hadise sevgili iddialarını tiye aldı!

Ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcının geçtiğimiz gün yaptığı "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" açıklaması olay olmuştu. Bu açıklamadan sonra medya aşk iddialarıyla sallanmıştı.Ünlü şarkıcı bu iddiaları 'O Ses Türkiye' setinde çekildiği bir fotoğrafla tiye aldı. Paylaşımına ‘Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!’ notunu düşen Hadise'nin paylaşımı beğeni topladı.