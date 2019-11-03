Hadise, mülteci çocuklara sahip çıktı!

Hadise, mülteci çocuklara sahip çıktı ve Türkiye'nin bu konudaki duruşuna övgü yağdırdı.

03.11.2019 18:20 Magazin

Hadise, mülteci çocuklara sahip çıktı! Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ev sahipliğinde, Kıbrıs'ta düzenlenen Pediatri Kongresinin gala geccesine Hadise’nin açıklamaları damga vurdu. Kongrenin gala geccesinde sahneye çıkan Hadise, konser öncesi IPA Direktörü Kerem Hasanoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu. Hadise. 'Çocuk deyince benim için akar sular durur. Onlarla alakalı her şeyde, her işte olmayı seviyorum. İsmimle, varlığımla onlar için bir katkım oluyorsa ne mutlu bana' dedi.

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MANEVİ ABLALIK YAPIYOR

Hadise'nin bu sözleri üzerine IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, 'Kimse bilmiyor ama Hadise Hanım yaklaşık iki senedir Türkiye’deki kurumumuzun çocuklarla ilgili tüm çalışmalarına arka planda destek veriyor. Dünya çocukları için manevi ablalık yapıyor' dedi.

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Hadise ardından sözlerine şöyle devam etti: 'Ben mülteciler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorum. Çünkü hiç kimse bu yavrucuklara sahip çıkmazken Sayın Cumhurbaşkanımız sahip çıktı. Bu çok önemli... Türkiye, ten rengine, nereden geldiklerine bakmadan onlara kollarını açtı. Bu konuda Kerem Bey’de çok çarpıcı rakamlar var. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyorum.Onlara sahip çıkmak gerçekten gurur duyulacak bir şey . Bu konuda bize tepki gösteren ülkeler de çok fazla konuşmasınlar. Bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece. Biz yüzümüzde sivilce çıkınca travma yaşıyoruz ama bu çocuklar annelerini, babalarını, her şeylerini kaybetmiş çocuklar. Biz ülke olarak onlara anne-baba oluyoruz. Tabii yolumuz uzun bu çocukların eğitimi, barınması, beslenmesi var . Bunların geleceğini kimse düşünmüyor ama bir tek Türkiye düşünüyor. İşte bu yüzden ben ülkemle gurur duyuyorum' dedi.

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