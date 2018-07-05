Hacı Sabancı'nın spor aşkı!

Magazin - 05.07.2018 10:45

Hacı Sabancı-Nazlı Kayı aşkı son sürat! Nazlı ve hızlı!

Hacı Sabancı 50 kilo verdi!

Bir marka yüzü Buğra Gülsoy'u tanıttığı davet önceki akşam Nişantaşı'nda gerçekleşti. Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Hacı Sabancı da davete katıldı. Bir süredir Nazlı Kayı ile aşk yaşayan Hacı Sabancı'nın davete tek başına katılması dikkatleri çekti. Verdiği kilolar ile dikkat çeken Sabancı, 128 kiloya çıkınca Mayıs 2017'de mide küçültme ameliyatı olmuştu. 1 yılda 50 kilo veren Hacı Sabancı, formunu spor yaparak koruyor. Sabancı, "Sporu çok sevdim ve hayatımın parçası oldu" dedi.