Güzelliğinize güzellik katacak mekan; Portofino

Kadın - 24.04.2018 17:11

Avrupa'dan sonra Türkiye'de kabul görmüş en son teknoloji cihaz ve uygulamaları ile, dünyaca ünlü en iyi marka ve teknikleri ile sizleri buluşturuyoruz.Alanında özel eğitimli ve uzman ekibiyle, özlediğiniz samimi güzellik merkezi ortamını sizlerle yeniden buluşturuyor.Açılış ve kapanış saatleriyle esnek bir çalışma prensibiyle konuklarının rahatlığını sağlıyor. Sabah 9'da misafirlerine kapılarını açan Portofino akşam 11'e kadar hizmet veriyor.Cryo Four S LipolizLenf DrenajUltrasoundRadyo FrekansLeke BakımıLifting Cilt BakımıKolajen Cilt BakımıRelax MasajSothys Taş MasajıSelülüt MasajıSırt MasajıSothys Slimming BakımıJakuziVücutDekolteBağdat caddesi Alevok Apt. No:275 Kat:1 Daire:1 Caddebostan - İstanbulTelefon: 0216 478 5998Gsm: 0545 454 2016info@portofinobeauty.com.tr