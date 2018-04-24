Avrupa'dan sonra Türkiye'de kabul görmüş en son teknoloji cihaz ve uygulamaları ile, dünyaca ünlü en iyi marka ve teknikleri ile sizleri buluşturuyoruz.
Alanında özel eğitimli ve uzman ekibiyle, özlediğiniz samimi güzellik merkezi ortamını sizlerle yeniden buluşturuyor.
Açılış ve kapanış saatleriyle esnek bir çalışma prensibiyle konuklarının rahatlığını sağlıyor. Sabah 9'da misafirlerine kapılarını açan Portofino akşam 11'e kadar hizmet veriyor.
Hizmetleri;
Zayıflama - Bölgesel İncelme
Cryo Four S Lipoliz
Lenf Drenaj
Ultrasound
Radyo Frekans
Klasik Cilt Bakımı
Leke Bakımı
Lifting Cilt Bakımı
Kolajen Cilt Bakımı
Masaj
Relax Masaj
Sothys Taş Masajı
Selülüt Masajı
Sırt Masajı
Sothys Slimming Bakımı
Jakuzi
Solaryum
Vücut
Dekolte
Adres:
Bağdat caddesi Alevok Apt. No:275 Kat:1 Daire:1 Caddebostan - İstanbul
İletişim:
Telefon: 0216 478 5998
Gsm: 0545 454 2016
Mail:
info@portofinobeauty.com.tr
Web Sitesi İçin Tıklayınız
Güzelliğinize güzellik katacak mekan; Portofino
Portofino Solarium Beauty & SPA 1991'den bu yana kaliteli ve kişiye özel hizmet anlayışı ile güzelliğinize güzellik katmanız fırsatını tekrardan sizlere sunuyor.Kadın - 24.04.2018 17:11
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Portofino
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
KADIN HABERLERİ
- Her 4 meme kanseri hastasından birinde lenfödem gelişiyor!
- Meme kanserinin nedenleri!
- Kucaklamak bebeklerin DNA'sını değiştiriyor!
- Sevgilinize izletebileceğiniz romantik filmler!
- Adet döneminde hamile kalınabilir mi?
- Kadınlar Günü nedir? Kadınlar Günü neden kutlanıyor?
- İnce belli olmanın yolları!
- Kadınlar hakkında bilmeniz gerekenler!
- Hamilelik öncesi 10 öneri!
- Aldatmanın 5 nedeni!