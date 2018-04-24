Güzelliğinize güzellik katacak mekan; Portofino

Portofino Solarium Beauty & SPA 1991'den bu yana kaliteli ve kişiye özel hizmet anlayışı ile güzelliğinize güzellik katmanız fırsatını tekrardan sizlere sunuyor.

Kadın - 24.04.2018 17:11
Güzelliğinize güzellik katacak mekan; Portofino
Avrupa'dan sonra Türkiye'de kabul görmüş en son teknoloji cihaz ve uygulamaları ile, dünyaca ünlü en iyi marka ve teknikleri ile sizleri buluşturuyoruz.


Alanında özel eğitimli ve uzman ekibiyle, özlediğiniz samimi güzellik merkezi ortamını sizlerle yeniden buluşturuyor.


Açılış ve kapanış saatleriyle esnek bir çalışma prensibiyle konuklarının rahatlığını sağlıyor. Sabah 9'da misafirlerine kapılarını açan Portofino akşam 11'e kadar hizmet veriyor.



Hizmetleri;

Zayıflama - Bölgesel İncelme

Cryo Four S Lipoliz
Lenf Drenaj
Ultrasound
Radyo Frekans



Klasik Cilt Bakımı

Leke Bakımı
Lifting Cilt Bakımı
Kolajen Cilt Bakımı

Masaj

Relax Masaj
Sothys Taş Masajı
Selülüt Masajı
Sırt Masajı
Sothys Slimming Bakımı
Jakuzi


Solaryum

Vücut
Dekolte

Adres:

Bağdat caddesi Alevok Apt. No:275 Kat:1 Daire:1 Caddebostan - İstanbul

İletişim:

Telefon: 0216 478 5998

Gsm: 0545 454 2016

Mail:

info@portofinobeauty.com.tr

Web Sitesi İçin Tıklayınız
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