Güzel yıldız aşka geldi!

Magazin - 02 Ağustos 2017 09:16

Zeynep Beşerler, eşi Emir İçgören ve oğulları Kerem de Bodrum'da görüntülendi. İkiliye şarkıcı Birol Namoğlu ve Derya Beşerler de eşlik etti. Eşi ve oğlu birlikte deniz keyfi yaparken Zeynep Beşerler ise teknede onları izledi ve eşinin ve oğlunun bu mutlu anlarını videoya çekti. Tüm gün güneşin tadını çıkaran Beşerler, sıcak havadan bunalınca kendini serin sulara bıraktı. Beşerler, tekneye çıktıktan sonra eşine uzun süre sarılarak öptü.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: