Zeynep Beşerler, eşi Emir İçgören ve oğulları Kerem de Bodrum'da görüntülendi. İkiliye şarkıcı Birol Namoğlu ve Derya Beşerler de eşlik etti. Eşi ve oğlu birlikte deniz keyfi yaparken Zeynep Beşerler ise teknede onları izledi ve eşinin ve oğlunun bu mutlu anlarını videoya çekti. Tüm gün güneşin tadını çıkaran Beşerler, sıcak havadan bunalınca kendini serin sulara bıraktı. Beşerler, tekneye çıktıktan sonra eşine uzun süre sarılarak öptü.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Güzel yıldız aşka geldi!
Zeynep Beşerler eşi ve oğluyla birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.Magazin - 02 Ağustos 2017 09:16
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Zeynep Beşerler
MAGAZİN HABERLERİ
- Türkiye, Eurovision'a katılacak mı?
- Kenan Doğulu yeniden Harbiye'de
- Alişan: Hukuki süreci başlattım!
- Yeni baba Berkay'dan sitem dolu mesaj!
- Demet Akalın'dan doğum günü sürprizi!
- Bülent Ersoy'u 'Buda' sandılar!
- İrem Derici'den mesaj var!
- Armağan Çağlayan'ın o sözleri İrem Derici'ye mi?
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Murat Başoğlu: Keşke yakalanmasaydım