Güvercin dizisinin Zülüf’ü Almila Ada'nın bilinmeyen tutkusu!

Güvercin' dizisinde Zülüf karakterini canlandıran ünlü oyuncu Almila Ada, Gaziantep-Etiler arasında mekik dokuyor. Oyuncu haftada bir gün olan izin gününde İstanbul’a gelip gidiyor.Star’da yayınlanan ‘Güvercin’ dizisinin Gaziantep’teki setinden izinli gününde İstanbul’a gelen Almila Ada soluğu Etiler’de yeni açtığı bale ve yoga okulunda alıyor.Okulun sahibi ve yöneticisi olan oyuncu Gaziantep’teki dizi çekimlerinden kalan boş gününde İstanbul’da kendi öğrencilerinin derslerine giriyor. Bale onun için çocukluğundan beri bir tutku.