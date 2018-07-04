Guti'den beklenen Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı için adı anılan Guti, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile anlaşmayı resmen duyurdu. 41 yaşındaki İspanyol efsane Real Madrid'in altyapılarında görev yapıyordu.

Futbol - 04.07.2018 18:15
Guti'den beklenen Beşiktaş açıklaması!
Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcı antrenörlüğüne getirilmesi beklenen Guti, yaptığı açıklama ile siyah beyazlı kulüp ile anlaştığını resmen duyurdu.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen efsane isim Instagram hesabından yaptığı duyuru ile Beşiktaş’taki yeni görevini de açıklamış oldu.

Beşiktaş formalı bir fotoğrafını paylaşan Guti, “Bugün futbolcu ve antrenör olarak sahip olduğum her şey için real Madrid’e teşekkür etmek istiyorum. Birkaç gün içinde evim Beşiktaş’ta yardımcı antrenör olarak profesyonel hayatıma devam edeceğim. Beşiktaş’ta bana gösterilen sevgi ve güven için minnettarım. Çok fazla çalışarak bunu ödemeye çalışacağım. Ailem ve ben İstanbul macerasına başlamak için hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Futbola Real Madrid altyapısında başlayan ve 1996’da profesyonel olan İspanyol yıldız, 2010 yılında Beşiktaş’a transfer olmuş ve bir sezon oynadıktan sonra kariyerine nokta koymuştu.

Real Madrid ile sayısız başarıya ulaşan ve ‘Los Galacticos’ döneminde forma giyen Guti, İspanya Milli Takımı ile 14 maçta 3 gollük performans sergiledi.

41 yaşındaki efsanenin kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 4 İspanya Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Guti son olarak Real Madrid altyapısında antrenör olarak görev alıyordu.

KAYNAK: skor.sozcu.com.tr
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Bağlantılar: Guti, Beşiktaş

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