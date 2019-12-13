Gupse Özay'ın güldüğüne bakmayın aslında...

Barış Arduç ile Gupse Özay'a 22 bin TL kira fazla geldi!

Gupse Özay, 31 Ocak'ta vizyona girecek filmi ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.Film vizyona girmeden önce stres yaşadığını söyleyen Özay, "Benim her film öncesi böyle, güler yüzlü gözüksem de içim stres oluyor. İzlensin istiyorum, izlenmek başarı demek çünkü… Çok da emek veriyoruz, senaryosundan çekimine kadar. O yüzden biraz tırsıyorum, yalan yok.İnşallah izlenir" dedi.Hayat verdiği karakterleri gerçekten önemsediğini belirten ünlü oyuncu, "Daha gerçeği tercih ediyorum. Aynada baktığım ve gördüğüm şeyin üzerine çok fazla mesai harcamak başka şeyi eksiltiyor" dedi.