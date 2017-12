Gupse Özay gala için kampa girdi!

Magazin - 24.12.2017 14:50

Gupse Özay, 'Deliha 2' için 21 kilo almıştı. Çekimler 13 Kasım'da bitti, hemen diyete başladı. 1 ayda 7 kilo verdi. Kalan 14 kiloyu vermek için zayıflama kampına girdi. Filmin 12 Ocak'taki galasına kadar 52 kilo olmayı hedefliyor.Gupse Özay 2014'teki 'Deliha' filmi için 15 kilo almış, 2016'daki 'Görümce'de canlandırdığı 'Yeliz' rolü uğruna 23 kilo vermeyi başarmıştı. 'Deliha 2' için yine 21 kilo şişmanlamıştı. Çekimler 13 Kasım'da bitince hemen diyete giren Gupse Özay, ''Ekmeği, tuzu, şekeri kestim, koşmaya başladım; 1 ayda 7 kilo verdim'' demişti. Gupse Özay kalan 14 kiloyu vermek, 12 Ocak'taki galaya kadar zayıflamak için soluğu Antalya Lara'daki The Lifeco Well Being Detox Center'da aldı. Kampta bir hafta kalacak. Otelin günlüğü 260 euro (yaklaşık 1200 lira).''FARK ETMEZ''Gupse'nin sevgilisi Barış Arduç geçenlerde şöyle demişti: Kilolu kilosuz fark etmez. Gupse her haliyle güzel, seksi ve alımlı. Beni çok etkiliyor."Kaynak: posta.com.tr