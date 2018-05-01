Güneri Cıvaoğlu, dün Bodrum'dan İstanbul'a dönerken uçakta İngiliz model Kate Moss ile karşılaştı.
Güneri Cıvaoğlu, İngiliz model ile uçakta selfie çekilmeyi ihmal etmedi. Cıvaoğlu, Instagram hesabından, "30 Nisan 18 Pzt ... Şanslı gün.. THY Bodrum - İstanbul uçağında Kate Moss'la Yanyana uçtum. 5 gün Bodrum Life Co'da kalmış,yüzmüş , tekneyle gezmiş .Bu sekizinci gelişi. Zarif, neşeli ve sevecen" notunu düşerek paylaştı.
Ünlü gazetecinin fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
İşte o paylaşım:
Güneri Cıvaoğlu'ndan Kate Moss ile selfie!
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, Bodrum'dan İstanbul'a dönerken uçakta karşılaştığı Kate Moss ile selfie çekti.Magazin - 01.05.2018 10:23
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Bağlantılar: Güneri Cıvaoğlu, Kate Moss
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