Günay Musayeva silikonlarıyla dikkat çekti!

Magazin - 27.04.2018 15:46

Tolga Karel ile eski eşi davalık oldu!

Ünlü manken gönlünü iş adamına kaptırdı!

2011 yılında oyuncu Tolga Karel ile evlenen Azeri manken Günay Musayeva Türkiye'ye gelin gelmişti. Ancak Tolga Karel ve Günay Musayeva 2015 yılında olaylı bir şekilde evliliklerini sonlandırmıştı.İkilinin 4 yıllık evliliklerinden Cihangir adında bir oğulları var. Musayeva, Tolga Karel'den boşandıktan sonra kendi ülkesinde dönmemişti.Önceki gün bir davete katılan 32 yaşındaki Azeri manken Günay Museyava'nın ikinci kez silikon taktırdığı anlaşıldı. Museyava, katıldığı davette yenilettiği silikonlarıyla dikkat çekti.