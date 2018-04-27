Günay Musayeva silikonlarıyla dikkat çekti!
Azeri manken Günay Musayeva, daha önce silikon ameliyatı olmuştu. Ünlü manken geçtiğimiz gün katıldığı davette silikonlarıyla dikkat çekti.
Magazin - 27.04.2018 15:46
2011 yılında oyuncu Tolga Karel ile evlenen Azeri manken Günay Musayeva Türkiye'ye gelin gelmişti. Ancak Tolga Karel ve Günay Musayeva 2015 yılında olaylı bir şekilde evliliklerini sonlandırmıştı.
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İkilinin 4 yıllık evliliklerinden Cihangir adında bir oğulları var. Musayeva, Tolga Karel'den boşandıktan sonra kendi ülkesinde dönmemişti.
Önceki gün bir davete katılan 32 yaşındaki Azeri manken Günay Museyava'nın ikinci kez silikon taktırdığı anlaşıldı. Museyava, katıldığı davette yenilettiği silikonlarıyla dikkat çekti.
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