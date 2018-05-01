Gün içerisinde tüketilmemesi gereken besinler vücudu ağırlaştırmayan besinler nelerdir?

EKMEK
Her ne kadar bir dilimden bir şey olmaz dediğimiz ve 1-2 dilim tükettiğimiz ekmeği gün içersinde 1 dilimi geçmemesine özen göstermelisiniz.
Bademin faydaları!
REÇEL
Kahvaltıların son zamanlarda oldukça modası olan diyet reçelleri ihtiyacınızı karşılama amaçlı olarak tercih etsenizde bunun geri dönüşümü size pahalıya patlayabilir. Tükettiğiniz diyet reçeller tatlı krizlerinizin önüne geçemez ve tatlı ihtiyacınızı gün yüzüne çıkmasına yardımcı olur.
BAL
Her ne kadar doğal organik bal tüketsenizde bal sindirim sistemini tembelleştirerek gün içerisinde yavaşlamanıza neden olur.
'Az ye' demek kilo aldırıyor!
HAMUR İŞİ
Unlu gıdaları ekmekten ayrı bir kategoriye sokmak mümkün değil. O yüzden günde ya bir dilim ekmeği feragat edeceksiniz ya da unlu mamulleri.
GEVREKLER
Gün içerisinde tükettiğiniz gevrekler her ne kadar pratik olsa da çok çabuk acıkmanıza neden olur. Günü ve öğünü kurtarır ama açlık hissini çabuk bastırır.
Neden sebepsiz yere kilo alıyorsunuz?