Gün içerisinde tüketilmemesi gereken besinler vücudu ağırlaştırmayan besinler nelerdir?

Sağlık - 01.05.2018 12:00

Bademin faydaları!

'Az ye' demek kilo aldırıyor!

Neden sebepsiz yere kilo alıyorsunuz?

Güne başlarken sizi tok tutacak besinleri iyi ayarlamanız gerekmektedir. Bilinçsiz tükettiğiniz besinler gün içerisinde vücudunuzu yorar ve vücudun tembelleşmesine neden olur. Bu besinleri nasıl tüketmeli ve dikkat etmeniz gereken besinleri sıraladık...EKMEKHer ne kadar bir dilimden bir şey olmaz dediğimiz ve 1-2 dilim tükettiğimiz ekmeği gün içersinde 1 dilimi geçmemesine özen göstermelisiniz.REÇELKahvaltıların son zamanlarda oldukça modası olan diyet reçelleri ihtiyacınızı karşılama amaçlı olarak tercih etsenizde bunun geri dönüşümü size pahalıya patlayabilir. Tükettiğiniz diyet reçeller tatlı krizlerinizin önüne geçemez ve tatlı ihtiyacınızı gün yüzüne çıkmasına yardımcı olur.BALHer ne kadar doğal organik bal tüketsenizde bal sindirim sistemini tembelleştirerek gün içerisinde yavaşlamanıza neden olur.HAMUR İŞİUnlu gıdaları ekmekten ayrı bir kategoriye sokmak mümkün değil. O yüzden günde ya bir dilim ekmeği feragat edeceksiniz ya da unlu mamulleri.GEVREKLERGün içerisinde tükettiğiniz gevrekler her ne kadar pratik olsa da çok çabuk acıkmanıza neden olur. Günü ve öğünü kurtarır ama açlık hissini çabuk bastırır.