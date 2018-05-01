Gün içerisinde tüketilmemesi gereken besinler vücudu ağırlaştırmayan besinler nelerdir?

Gün içerisinde vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri tüketecek hem de sizi ağırlaştırmayacak besinleri bir araya getirdik.

Sağlık - 01.05.2018 12:00
Gün içerisinde tüketilmemesi gereken besinler vücudu ağırlaştırmayan besinler nelerdir?
Güne başlarken sizi tok tutacak besinleri iyi ayarlamanız gerekmektedir. Bilinçsiz tükettiğiniz besinler gün içerisinde vücudunuzu yorar ve vücudun tembelleşmesine neden olur. Bu besinleri nasıl tüketmeli ve dikkat etmeniz gereken besinleri sıraladık...

EKMEK
Her ne kadar bir dilimden bir şey olmaz dediğimiz ve 1-2 dilim tükettiğimiz ekmeği gün içersinde 1 dilimi geçmemesine özen göstermelisiniz.

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REÇEL
Kahvaltıların son zamanlarda oldukça modası olan diyet reçelleri ihtiyacınızı karşılama amaçlı olarak tercih etsenizde bunun geri dönüşümü size pahalıya patlayabilir. Tükettiğiniz diyet reçeller tatlı krizlerinizin önüne geçemez ve tatlı ihtiyacınızı gün yüzüne çıkmasına yardımcı olur.


BAL
Her ne kadar doğal organik bal tüketsenizde bal sindirim sistemini tembelleştirerek gün içerisinde yavaşlamanıza neden olur.

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HAMUR İŞİ
Unlu gıdaları ekmekten ayrı bir kategoriye sokmak mümkün değil. O yüzden günde ya bir dilim ekmeği feragat edeceksiniz ya da unlu mamulleri.

GEVREKLER
Gün içerisinde tükettiğiniz gevrekler her ne kadar pratik olsa da çok çabuk acıkmanıza neden olur. Günü ve öğünü kurtarır ama açlık hissini çabuk bastırır.


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