Gülşen'in aidat krizi!
Oturdukları eve aylık 5 bin lira aidat ödeyen Gülşen taşınma kararı aldı.
Magazin - 30.06.2018 17:40
Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, 2016’da Zincirlikuyu’daki bir rezidanstan 15 milyon liraya dubleks daire almıştı. Posta'da yer alan habere göre; Her ay 5 bin lira aidat ödeyen çift, bu durumdan rahatsız olmaya başlamış. Gülşen eşine, “Başka bir eve taşınabiliriz” önerisinde bulunmuş. Ozan Çolakoğlu da teklife olumlu bakmış. Şu sıralar aidat krizini çözmeye çalışıyorlar.
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