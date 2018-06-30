Gülşen'in aidat krizi!

Magazin - 30.06.2018 17:40

Gülşen, Aleyna Tilki'ye benzetildi!

Ozan Çolakoğlu: "Gülşen'le aynı sahne yok!"

Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, 2016’da Zincirlikuyu’daki bir rezidanstan 15 milyon liraya dubleks daire almıştı. Posta'da yer alan habere göre; Her ay 5 bin lira aidat ödeyen çift, bu durumdan rahatsız olmaya başlamış. Gülşen eşine, “Başka bir eve taşınabiliriz” önerisinde bulunmuş. Ozan Çolakoğlu da teklife olumlu bakmış. Şu sıralar aidat krizini çözmeye çalışıyorlar.