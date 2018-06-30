Gülşen'in aidat krizi!

Oturdukları eve aylık 5 bin lira aidat ödeyen Gülşen taşınma kararı aldı.

Magazin - 30.06.2018 17:40
Gülşen'in aidat krizi!
Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, 2016’da Zincirlikuyu’daki bir rezidanstan 15 milyon liraya dubleks daire almıştı. Posta'da yer alan habere göre; Her ay 5 bin lira aidat ödeyen çift, bu durumdan rahatsız olmaya başlamış. Gülşen eşine, “Başka bir eve taşınabiliriz” önerisinde bulunmuş. Ozan Çolakoğlu da teklife olumlu bakmış. Şu sıralar aidat krizini çözmeye çalışıyorlar.

Gülşen, Aleyna Tilki'ye benzetildi!

Gülşen, Aleyna Tilki'ye benzetildi!



Ozan Çolakoğlu:

Ozan Çolakoğlu: "Gülşen'le aynı sahne yok!"



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