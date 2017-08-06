Gülşen'i çıldırtan olay: Gidip kapıya dayanacaktım

Magazin - 06 Ağustos 2017 11:30

Pop sanatçısı Gülşen, dün gece Ankara’da verdiği konser öncesinde bebeğiyle birlikte kaldığı otelde beklemediği bir olay yaşadı. Konsere dakikalar kala hemen karşı odasında bir adamın eşini dövdüğüne şahit olan ünlü sanatçı, ekibiyle olaya müdahale etti. Otel güvenliklerine durum hakkında bilgi veren Gülşen, kadının kocasından daha fazla şiddet görmesine engel oldu. Durumu hazmedemeyen sanatçı, “Beni zor tuttular, gidip kapıya dayanacaktım” dedi.“MORALİM ÇOK BOZULDU”Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 7. Büyük Ankara Festivali’nde dün gece sahneye çıkan Gülşen, konser öncesinde yaşadığı büyük şoku anlattı. Festival alanına gitmeden hemen önce üzücü bir olay yaşadığını belirten ünlü sanatçı, “Bir adamın karısını dövdüğüne şahit oldum. Ailenin bir de bebeği vardı ve ağlıyordu o sırada. O kadar kötü oldum ki gerçekten çok moralim bozuldu. Beni zor tuttular, gidip kapıya dayanacaktım” diye konuştu.“AKLIM O KADINDA KALDI”Konsere gelirken henüz 7 aylık olan Azur Benan bebeği de olayın yaşandığı otelde bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Gülşen, “Yanında güvendiğim iki insan var ancak öyle bir ortamda olması bile çok tedirgin ediyor insanı. Şu anda her şey sakinleşti ancak aklım yine de o kadında kaldı” dedi. Erkeklerin kadınlara daha saygılı ve şevkatli davranmaları gerektiğini ifade eden sanatçı, “Çünkü onları da dünyaya getiren bir kadın. Anne olduktan sonra bende bazı duyguları daha iyi anladım. Tüm annelerin elini değil ayağını bile öpüyorum” şeklinde konuştu.“24 SAAT ONUNLA YATIP KALKIYORUM”Anne olmanın kendisine çok şey kattığını ifade eden ünlü sanatçı, formunu nasıl koruduğuna da değindi. Azur Benan bebeği hayatına entegre ettiğini söyleyen Gülşen, “24 saat onunla yatıp kalkıyorum. Birbirimize oldukça uyum sağlıyoruz. O kadar çok koşturunca ve bebekle vakit geçirince spor yapmaya da pek gerek kalmıyor. Çünkü büyük efor sarf ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.Kaynak: hurriyet.com.tr