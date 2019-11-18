Gülşen'den ikinci çocuk iddialarına cevap!

Üç yıl önce Ozan Çolakoğlu ile hayatını birleştiren Gülşen, 2017'de oğlu Azur Benan'ı kucağına almıştı. Geçtiğimiz gün ünlü şarkıcının ikinci kez anne olmak istediği haberleri çıktı.Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı "Selamlar. Hakkımda bazı gazete ve haber sitelerinde çıkan ve hızla yayılan 'İkinci kez anne olmak için albümünü erteleyecek ve müziğe ara verecek" haberlerinin tamamen asılsız olduğunu açıklama ihtiyacı hissettim. Tam tersi, hem yeni şarkılar hem de yeni projeler ve konserlerle ilgili çok yoğun bir dönemdeyim. Bu yanlış haberi düzeltirseniz sevinirim sevgili basın mensubu arkadaşlarım. Çok sevgiler hepinize..." paylaşımıyla çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını ifade etti.