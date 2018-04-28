Gülşen 'milyonluk ev' haberine yanıt verdi!

Gülşen ile Ozan Çolakoğlu satın almak için ev baktıkları yönünde çıkan habere yanıt verdi.

Magazin - 28.04.2018 15:19
Gülşen 'milyonluk ev' haberine yanıt verdi!
Hakan Yıldırım'ın düzenlediği defileye Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte katıldı. Defile öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan şarkıcı sorulara yanıt verdi. Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun yeni bir ev alacakları ve ortaya taşınacakları konuşuluyordu. Gülşen bu iddiaya şu yanıtı verdi:

“Eşim Ozan’la ikimizin evlilik öncesinden kalan eşyalarımız var. Onları güzel ve kaliteli şekilde saklamak için depo gibi kullanabileceğimiz bir ev baktık. İddia edildiği gibi milyonluk ev değil, 2-3 bin liralık aylık kirası olan ev baktık. Satın almayacağız”

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