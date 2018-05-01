Gülşen kayıp valiz mağduru!

Gülşen konser için gittiği Antalya'da valiz mağduru oldu. Valizleri kaybolan şarkıcı konsere yol kıyafetleriyle çıktı.

Magazin - 01.05.2018 10:13
Gülşen kayıp valiz mağduru!
Gülşen önceki gün bir festival kapsamında Alanya'da konser verdi. Şarkıcı valizleri kaybolduğu için sahneye yol kıyafetleriyle çıktı. Bu duruma aldırış etmeden konsere gelenleri coşturan şarkıcı, “Ben uçaktan indim ama kıyafetlerim inmedi. Valizin akıbeti belli değil. O yüzden evden geldiğim kıyafetlerle sahneye çıkacağım. İyi ki böyle yanar döner, sahneye uygun şeyler giymişim” dedi. Gülşen'i yaklaşık 4 bin kişi izledi.

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