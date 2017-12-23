Gülşen anaokulu sırasında!

Gülşen oğlu Azur için yıllık ücreti 40 bin lira olan anaokuluna kayıt yaptırmaya çalışıyormuş.

Dedikodu - 23.12.2017 17:08
Gülşen anaokulu sırasında!
Cemiyet hayatının önde gelen isimleri çocukları daha doğmadan okul arayışına girmeye başlıyor. Doğum belgesini alır almaz da sınırlı kontenjana sahip yıllığı 70 bin lirayı aşan anaokulu ve özel okullara koşuyorlar. Posta'da Eylem İpek Şafak'ın haberine göre önümüzdeki 3 yıl için şimdiden kayıtları kapanmış bu okulların kapısını aşındıranlar arasında Gülşen de varmış. Oğlu Azur için yıllık ücreti 40 bin TL olan Etiler'deki bir anaokuluna kayıt yaptırmaya çalışıyormuş..

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