Gülşen anaokulu sırasında!

Dedikodu - 23.12.2017 17:08

İşte Gülşen'in 'Dan Dan'lı yeni imajı!

Nereden nereye?

Gülşen'den Ezgi Mola'ya: İyi ki senin gibi bir fanım var

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri çocukları daha doğmadan okul arayışına girmeye başlıyor. Doğum belgesini alır almaz da sınırlı kontenjana sahip yıllığı 70 bin lirayı aşan anaokulu ve özel okullara koşuyorlar. Posta'da Eylem İpek Şafak'ın haberine göre önümüzdeki 3 yıl için şimdiden kayıtları kapanmış bu okulların kapısını aşındıranlar arasında Gülşen de varmış. Oğlu Azur için yıllık ücreti 40 bin TL olan Etiler'deki bir anaokuluna kayıt yaptırmaya çalışıyormuş..