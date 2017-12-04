Gülse Birsel’in Hollywood’dan ilginç isteği!

GÜLSE Birsel, ilk sinema filmi ‘Aile Arasında’nın çekimleri sırasında teknoloji açısından çok zorlandıklarını belirterek, “Bir kere güneş bekleniyor. Bakıyorsun güneş buluta girmiş. Beklemeye devam. Buradan Hollywood’a sesleniyorum. Güneş makinesi kaç paraysa yapsınlar” dedi.

Kültür-Sanat - 04.12.2017 18:13

Senarist, yönetmen, oyuncu ve yazar Gülse Birsel, senaryosunu yazıp beyaz perdeye taşıdığı ilk sinema filmi ‘Aile Arasında’nın özel gösterimine katıldı. Bahçeşehir Koleji’nin sponsorluğunda çekilen filmin Terracity Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşen özel gösterimi öncesinde Birsel, Oylum Talu ile söyleşi yaptı. Birsel ve Talu’nun söyleşisi alışveriş merkezindeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.



“BURNUMDA DOLGU VAR”



Söyleşide yeni projeleri hakkında bilgi de paylaşan Birsel, kadın hayranlarına güzellikle ilgili bazı tüyolar da verdi. Ünlü isimlerin genelde sır diye hitap ettiği güzellik tüyolarının aslında temelinde estetik operasyonların yattığını belirten Birsel, “Mesela benim burnumda dolgu var. Lazer de yaptırıyorum. Estetik operasyonları illa ki yapılıyor. Özellikle yaş ilerlediği zaman bunun önüne geçilmiyor” dedi.



“CEM YILMAZ ATA DEMİRER BENİM ARKADAŞLARIM”



Gülse Birsel, 1 Aralık’ta vizyona giren filmi hakkında da konuştu. İzleyenlerden olumlu dönüşler olduğunu ve filmi izlemeye gidenlerin tek şikayetinin ‘çok kalabalık yer bulamadık’ şeklinde olduğunu belirten Birsel, şöyle konuştu:



“Gişe çok iyi olacak biliyorum ama benim asıl amacım filmin beğenilmesiydi. Anladığım kadarıyla da filmin çok beğenildiği yönünde. Bu da beni çok mutlu etti. Ben filmin yazarı olarak beğenilmesini çok istemiştim. Şu an elimizde net bir sayı yok ama pazartesi ilk sayıları alacağım.”



Birsel, sinemada komedi üzerine film yapan Cem Yılmaz ve Ata Demirer’le bir rekabet iddiasının olup olmadığı yönündeki soruya “İkisi de benim arkadaşım. Üçümüz de iyi komedi yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Rakipten çok arkadaşım onlar benim. Aynı takımdayız” karşılığını verdi.



HOLLYWOOD’DAN ÖZEL İSTEK



İlk filmini çekerken sinema teknolojisiyle ilgi ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Birsel, teknolojinin sinemada çok geri kaldığı yönünde eleştiride bulundu. Çekimler sırasında çok üşüdüklerini ve sürekli güneşi takip etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Birsel, “Sinemanın teknoloji olarak artık çok başka bir yere gitmesini istiyorum. Bir kere güneş bekleniyor. Bakıyorsun güneş buluta girmiş. Beklemeye devam. Bir güneş makinesi yapılsın. Buradan Hollywood’a sesleniyorum. Güneş makinesi kaç paraysa yapsınlar” dedi.



Filmin Silivri’deki çekimlerinde çok üşüdüğünü ve kendince bir önlem aldığını belirten Birsel, “Yani birkaç gece çok üşüdük. O kadar üşüdüm ki dişlerim birbirine çarpıyordu. Gece elbisesi giymek zorundaydık. Ertesi gün gidip yün içlik, üzerine dalgıç elbisesi onun üzerine de elbise giydim. Filmde 42-44 beden görünüyorum. Aslında değilim tamamen dalgıç kıyafetiyle ilgili” diye konuştu. (Kaynak: DHA)

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