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Gülşah Saraçoğlu’ndan Nur Yerlitaş’a yanıt!
Gülşah Saraçoğlu ile Nur Yerlitaş arası yeniden gerildi.Magazin - 01.05.2018 12:33
Nur Yerlitaş, Seren Serengil'in nişanında Gülşah Saraçoğlu ile aynı masaya oturan Murat Karabova'ya tepki göstermiş ve “Ben sana dedim ki o terzi karıyı masana oturtma!” ifadelerini kullanmıştı. Nur Yerlitaş'ın bu sözleri sarf ederken o sıra kameralar da kayıttaydı. Durumun magazin sayfalarına yansımasının ardından Gülşah Saraçoğlu, Nur Yerlitaş'a yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile bu sözlere cevap veren Saraçoğlu, "Herkes kendine yakışanı yapar"
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İŞTE O VİDEO:
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Bağlantılar: Gülşah Saraçoğlu, Nur Yerlitaş
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