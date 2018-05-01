Gülşah Saraçoğlu’ndan Nur Yerlitaş’a yanıt!

Gülşah Saraçoğlu ile Nur Yerlitaş arası yeniden gerildi.

Magazin - 01.05.2018 12:33
Gülşah Saraçoğlu’ndan Nur Yerlitaş’a yanıt!
Nur Yerlitaş, Seren Serengil'in nişanında Gülşah Saraçoğlu ile aynı masaya oturan Murat Karabova'ya tepki göstermiş ve “Ben sana dedim ki o terzi karıyı masana oturtma!” ifadelerini kullanmıştı. Nur Yerlitaş'ın bu sözleri sarf ederken o sıra kameralar da kayıttaydı. Durumun magazin sayfalarına yansımasının ardından Gülşah Saraçoğlu, Nur Yerlitaş'a yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile bu sözlere cevap veren Saraçoğlu, "Herkes kendine yakışanı yapar"

İŞTE O VİDEO:
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