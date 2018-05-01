Gülşah Saraçoğlu’ndan Nur Yerlitaş’a yanıt!

Magazin - 01.05.2018 12:33

Nur Yerlitaş, Seren Serengil'in nişanında Gülşah Saraçoğlu ile aynı masaya oturan Murat Karabova'ya tepki göstermiş ve “Ben sana dedim ki o terzi karıyı masana oturtma!” ifadelerini kullanmıştı. Nur Yerlitaş'ın bu sözleri sarf ederken o sıra kameralar da kayıttaydı. Durumun magazin sayfalarına yansımasının ardından Gülşah Saraçoğlu, Nur Yerlitaş'a yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile bu sözlere cevap veren Saraçoğlu, "Herkes kendine yakışanı yapar"İŞTE O VİDEO: