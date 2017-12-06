Gülgen Ergen, sessizliğini 'Yansın Bakalım'la bozacak!
Bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Gülgen Ergen, sessizliğini bozuyor. Aylardır bir tek magazin sorusuna dahi cevap vermeyen Ergen, 'Yansın Bakalım'la hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanıyor.
Magazin - 06.12.2017 20:44
Uzun süredir yeni albümü için stüdyo çalışmalarını sürdüren ve sessizliğini koruyan Gülben Ergen, single albümlerine bir yenisini daha ekleyecek.
Sezen'den Gülben'e; "Yansın Bakalım"
Aylardır tek bir magazin sorusuna cevap vermeyen Gülben Ergen, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Yansın Bakalım" şarkısı ile ortaya çıkıyor.
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Gülben Ergen, yeni şarkısı “Yansın Bakalım” ile 8 Aralık Cuma günü tek şarkılık single projesi ile sevenlerine sürpriz yapacak.
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Klibini ve fotoğraflarını Nihat Odabaşı‘nın çektiği “Yansın Bakalım” şarkısının düzenlemesinde Okay Barış imzası var.
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