Gülgen Ergen, sessizliğini 'Yansın Bakalım'la bozacak!

Magazin - 06.12.2017 20:44

Sezen'den Gülben'e; "Yansın Bakalım"

Ece Erken: Sanki Gülben Ergen Ekonomi Bakanı!

Gülben Ergen: Bir kadını namusundan tehdit etmek...

Uzun süredir yeni albümü için stüdyo çalışmalarını sürdüren ve sessizliğini koruyan Gülben Ergen, single albümlerine bir yenisini daha ekleyecek.Aylardır tek bir magazin sorusuna cevap vermeyen Gülben Ergen, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Yansın Bakalım" şarkısı ile ortaya çıkıyor.Gülben Ergen, yeni şarkısı “Yansın Bakalım” ile 8 Aralık Cuma günü tek şarkılık single projesi ile sevenlerine sürpriz yapacak.Klibini ve fotoğraflarını Nihat Odabaşı‘nın çektiği “Yansın Bakalım” şarkısının düzenlemesinde Okay Barış imzası var.