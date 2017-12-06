Gülcan Aslan'ın son hali hayranlarını üzdü!

Magazin - 06.12.2017 11:59

Oyuncu Gülcan Aslan'ın son görüntüsü hayranlarını telaşlandırdı. Hızla kilo veren oyuncu bir deri bir kemik kaldı. Sosyal medyadan takipçileri güzel yıldıza "yemek ye" uyarısında bulundu. İşte Gülcan Aslan'ın fotoğrafına yapılan yorumlar...-Zayıflığı abartmışsın, Hiç de iyi durmamış... (timurkocan)- Biraz kilo al bence, pek sağlıklı görüntünüz yok gibi (glenkaya)- Güzelsin, gözlerin de güzel ama biraz kilo al. (esmer-ceferli)- Zayıflıktan kurudun vallahi (zeynep_gulcan35)