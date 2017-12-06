Gülcan Aslan'ın son hali hayranlarını üzdü!

Gülcan Aslan'ın paylaştığı son fotoğraf olay oldu. Takipçileri güzel yıldıza "Yemek ye" uyarısında bulundu.

Magazin - 06.12.2017 11:59
Gülcan Aslan'ın son hali hayranlarını üzdü!
Oyuncu Gülcan Aslan'ın son görüntüsü hayranlarını telaşlandırdı. Hızla kilo veren oyuncu bir deri bir kemik kaldı. Sosyal medyadan takipçileri güzel yıldıza "yemek ye" uyarısında bulundu. İşte Gülcan Aslan'ın fotoğrafına yapılan yorumlar...

-Zayıflığı abartmışsın, Hiç de iyi durmamış... (timurkocan)

- Biraz kilo al bence, pek sağlıklı görüntünüz yok gibi (glenkaya)

- Güzelsin, gözlerin de güzel ama biraz kilo al. (esmer-ceferli)

- Zayıflıktan kurudun vallahi (zeynep_gulcan35)

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Gülcan Aslan

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!