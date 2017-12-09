Gülben Ergen'in yeni klibi beğeni topladı!

Gülben Ergen'in "Yansın Bakalım" isimli şarkısı ve klibi beğeni topladı.

Müzik - 09.12.2017 13:00
Gülben Ergen'in yeni klibi beğeni topladı!
Gülben Ergen, çalışmaları devam eden yeni albümünü beklemedi, sürpriz bir single’la sevenlerinin karşısına çıktı. Söz ve müziği Sezen Aksu imzalı “Yansın Bakalım” müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkının Nihat Odabaşı tarafından çekilen klibi ilk gününde 300 bine yakın kişi tarafından izlendi. Ayrıca bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı.

Gülben Ergen'in 'Yansın Bakalım'ı dinleyiciyle buluştu!

Gülben Ergen'in 'Yansın Bakalım'ı dinleyiciyle buluştu!





Gülben Ergen, sessizliğini 'Yansın Bakalım'la bozacak!

Gülben Ergen, sessizliğini 'Yansın Bakalım'la bozacak!



"Yansın Bakalım"ın şarkı sözleri şöyle:

Deli gibi bir şeydin her zaman
İlla farklı, özel olucan
Varsa vardır yoksa yok
Karizmayı böyle çizdirdin

Ne kendine faydan dokundu
Ne bana bir an huzur verdin
Nasıl bir vakaysan artık
Canımdan bezdirdin

Şimdi açarsın bir şişe
Bir güzel içersin geçmişe
Derken kafalar da güzelleştikçe
Şuursuz bir ağlamak bir neşe

Al sana ettiklerinin bedeli
Al sana çektiklerimin ederi
Ağzına en acı kırmızıbiberi
Sürmeli o dil bi yansın bakalım

Al sana ayrıcalığın ağa babası
Al bunu da yakarsın aha kınası
Cinsi cibilliyeti çenesi kuruyası
Gönül bu sana kondu ne yapalım


Hani haksız da sayılmazsın
Dürtmeseler ayılmazsın
Sistemin işi bu imaj satmak
Seni sen bile tanıyamazsın

Neyi neden yaptığın belli
Aslında kızmamam gerekli
Ama kalırsam da kaldıramam
Seni tribünler delirtti

Şimdi açarsın bir şişe
Bir güzel içersin geçmişe
Derken kafalar da güzelleştikçe
Şuursuz bir ağlamak bir neşe

Al sana ettiklerinin bedeli
Al sana çektiklerimin ederi
Ağzına en acı kırmızıbiberi
Sürmeli o dil bi yansın bakalım

Al sana ayrıcalığın ağa babası
Al bunu da yakarsın aha kınası
Cinsi cibilliyeti çenesi kuruyası
Gönül bu sana kondu ne yapalım

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