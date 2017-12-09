Gülben Ergen'in yeni klibi beğeni topladı!

Müzik - 09.12.2017 13:00

Gülben Ergen'in 'Yansın Bakalım'ı dinleyiciyle buluştu!

Gülben Ergen, sessizliğini 'Yansın Bakalım'la bozacak!

Gülben Ergen, çalışmaları devam eden yeni albümünü beklemedi, sürpriz bir single’la sevenlerinin karşısına çıktı. Söz ve müziği Sezen Aksu imzalı “Yansın Bakalım” müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkının Nihat Odabaşı tarafından çekilen klibi ilk gününde 300 bine yakın kişi tarafından izlendi. Ayrıca bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı.Deli gibi bir şeydin her zamanİlla farklı, özel olucanVarsa vardır yoksa yokKarizmayı böyle çizdirdinNe kendine faydan dokunduNe bana bir an huzur verdinNasıl bir vakaysan artıkCanımdan bezdirdinŞimdi açarsın bir şişeBir güzel içersin geçmişeDerken kafalar da güzelleştikçeŞuursuz bir ağlamak bir neşeAl sana ettiklerinin bedeliAl sana çektiklerimin ederiAğzına en acı kırmızıbiberiSürmeli o dil bi yansın bakalımAl sana ayrıcalığın ağa babasıAl bunu da yakarsın aha kınasıCinsi cibilliyeti çenesi kuruyasıGönül bu sana kondu ne yapalımHani haksız da sayılmazsınDürtmeseler ayılmazsınSistemin işi bu imaj satmakSeni sen bile tanıyamazsınNeyi neden yaptığın belliAslında kızmamam gerekliAma kalırsam da kaldıramamSeni tribünler delirttiŞimdi açarsın bir şişeBir güzel içersin geçmişeDerken kafalar da güzelleştikçeŞuursuz bir ağlamak bir neşeAl sana ettiklerinin bedeliAl sana çektiklerimin ederiAğzına en acı kırmızıbiberiSürmeli o dil bi yansın bakalımAl sana ayrıcalığın ağa babasıAl bunu da yakarsın aha kınasıCinsi cibilliyeti çenesi kuruyasıGönül bu sana kondu ne yapalım