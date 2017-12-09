Gülben Ergen'in yeni klibi beğeni topladı!

Gülben Ergen'in 'Yansın Bakalım'ı dinleyiciyle buluştu!
Gülben Ergen, sessizliğini 'Yansın Bakalım'la bozacak!
"Yansın Bakalım"ın şarkı sözleri şöyle:
Deli gibi bir şeydin her zaman
İlla farklı, özel olucan
Varsa vardır yoksa yok
Karizmayı böyle çizdirdin
Ne kendine faydan dokundu
Ne bana bir an huzur verdin
Nasıl bir vakaysan artık
Canımdan bezdirdin
Şimdi açarsın bir şişe
Bir güzel içersin geçmişe
Derken kafalar da güzelleştikçe
Şuursuz bir ağlamak bir neşe
Al sana ettiklerinin bedeli
Al sana çektiklerimin ederi
Ağzına en acı kırmızıbiberi
Sürmeli o dil bi yansın bakalım
Al sana ayrıcalığın ağa babası
Al bunu da yakarsın aha kınası
Cinsi cibilliyeti çenesi kuruyası
Gönül bu sana kondu ne yapalım
Hani haksız da sayılmazsın
Dürtmeseler ayılmazsın
Sistemin işi bu imaj satmak
Seni sen bile tanıyamazsın
Neyi neden yaptığın belli
Aslında kızmamam gerekli
Ama kalırsam da kaldıramam
Seni tribünler delirtti
Şimdi açarsın bir şişe
Bir güzel içersin geçmişe
Derken kafalar da güzelleştikçe
Şuursuz bir ağlamak bir neşe
Al sana ettiklerinin bedeli
Al sana çektiklerimin ederi
Ağzına en acı kırmızıbiberi
Sürmeli o dil bi yansın bakalım
Al sana ayrıcalığın ağa babası
Al bunu da yakarsın aha kınası
Cinsi cibilliyeti çenesi kuruyası
Gönül bu sana kondu ne yapalım