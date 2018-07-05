Gülben Ergen 3 ay önce aşk yaşamaya başladığı yapımcı sevgilisi Burak Törer ile tatile çıktı. İkili önceki gün Bodrum Türkbükü’nde görüntülendi. Gülben Ergen, sık sık sarıldığı Burak Törer’i öpücüklere boğdu. Çiftin birbirlerine ‘aşkım’, ‘sevgilim’ diye seslenmeleri de dikkat çekti. İkili muhabirlerin fotoğraflarını çektiğini görünce güldü.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Gülben Ergen'in aşk tatili!
Gülben Ergen ile Burak Törer, Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. İkilinin romantik anları kameralara böyle yansıdı.Magazin - 05.07.2018 12:13
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