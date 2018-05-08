Gülben Ergen'den Müge Anlı'ya destek!
Beşiktaş tribünlerinden yapılan tezahüratlara konu olan Müge Anlı'ya şarkıcı Gülben Ergen'den destek geldi.
Magazin - 08.05.2018 08:05
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra ATV'de sunduğu sabah programında yorumlarıyla tepki çeken Müge Anlı'ya Beşiktaşlı taraftarlar küfürlü tezahüratlarda bulundu.
Müge Anlı'ya destekse şarkıcı Gülben Ergen'den geldi. Ergen, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Koca bir taraftar topluluğu bir anneye, bir kadına ne büyük ayıp ediyor! Şiddetin, kabalığın alası..."
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