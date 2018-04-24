Gülben Ergen: Kimseye verilmeyecek hesabım yok!

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Gülben Ergen, "Tek başıma çok ağladım" ifadelerini kullandı. "Kimseye verilmeyecek hesabım yok" diyen şarkıcı, Acılar, haksızlıklar, iftira, hakaret, ve dahasını bana el birliği ile yaşatan herkes hesabını hukukla ödedi" ifadelerini kullandı.

Magazin - 24.04.2018 15:57
Gülben Ergen: Kimseye verilmeyecek hesabım yok!
Gülben Ergen'in geçtiğimiz hafta yapımcı Burak Törer'le aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili sonrasında bu aşkı doğruladı. Burak Törer, Gülben Ergen'le el ele fotoğrafını Instagram'a yükleyip altına da "İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!" notunu yazmıştı.

Burak Törer'den ilk paylaşım geldi!

Burak Törer'den ilk paylaşım geldi!



Burak Törer dün akşamda Gülben Ergen'le çekilmiş bir fotoğrafını sayfasına yükledi. Yapımcı fotoğrafı yorumlara kapattı.

Aşkın fotoğrafını paylaştı!

Aşkın fotoğrafını paylaştı!



Gülben Ergen de bu sabah sıkıntılı günleri geride bıraktığını ima ederek bir paylaşımda bulundu. "Ben tek başıma çok ağladım" diyen Gülben Ergen, "Kimseye verilemeyecek hesabım yok. Acılar, haksızlıklar, iftira, hakaret, ve dahasını bana el birliği ile yaşatan herkes hesabını hukukla ödedi" ifadelerini kullandı.

İşte Gülben Ergen'in o açıklamaları:

"Mutsuzluğa ortak olmayı seçmek yerine, mutluluğu paylaşmak daha sıcak ve sevgi doludur 💜 Ben tek başıma çok ağladım. Kimseye verilemeyecek hesabım yok. Acılar, haksızlıklar, iftira, hakaret, ve dahasını bana el birliği ile yaşatan herkes hesabını hukukla ödedi, ödemeye devam edecekler. Şimdi sahnem, konserlerim, işlerim hızla ışıldarlarken, bir de yüreğime ışık düşmüş, aşk düşmüş 💜 Sen ne güzelsin hayat... Sabrını ölçtüğüne hep mi ödül verirsin? Sen ne özelsin sabır, şükür, hak, ilahi adalet 💜 Zift karası yüreklerin tadamadığı, tanımadığı duyguların temizliği ile ve sonsuz bir güçle selamlıyorum dostumu, düşmanımı💜 Hoşgeldin bahar"

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