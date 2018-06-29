Gülben Ergen ile Burak Törer düşman çatlattı!

Gülben Ergen ile Burak Törer, bir süredir aşk yaşıyor. Törer, Instagram hesabından sevgilisi Gülben Ergen ile birlikte çekildiği kareyi paylaştı.

Magazin - 29.06.2018 16:57
Gülben Ergen ile Burak Törer düşman çatlattı!
Gülben Ergen ile Burak Törer'in dolu dizgin aşkı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a tatile giden çiftin jet-ski keyfi objektiflere yansımıştı. Burak Törer, Instagram hesabından sevgilisi Gülben Ergen ile birlikte çekildiği bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Görüntülendikleri ilk günden bu yana magazin sayfalarından düşmeyen çiftten Burak Törer, fotoğrafın altına, "Tüm düşmanlarımız hayranımız oldu. Bize başka düşman lazım!" notunu düştü.

Çiftin ilişkilerine dair ilk kareyi yapımcı Burak Törer paylaşmıştı. Törer, fotoğrafın altına "İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana. Alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da" notunu paylaşmıştı.

Gülben Ergen ve Burak Törer'in aşk tatili!

Gülben Ergen ve Burak Törer'in aşk tatili!



Burak Törer:

Burak Törer: "Sevgilim erken gitti!"
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