Gülben Ergen, Bodrum kampında!

Magazin - 05 Ağustos 2017 08:00

“Esasen” single’ı en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan Gülben Ergen, başarısını Bodrum’da kutluyor.ÇOCUKLARLA TATİLÜnlü şarkıcı, çocuklarıyla birlikte yazlığında tatilin tadını çıkarıyor. Bir yandan yeni albümün repertuvar hazırlıklarını da sürdüren Ergen, o çalışmada Sezen Aksu, Onur Mete, Ayla Çelik ve Ersay Üner imzalı şarkılar seslendirecek.Konserlere devam eden Gülben Ergen, 12 Ağustos’ta Hayrabolu Ayçiçeği Festivali kapsamında sahneye çıkacak.