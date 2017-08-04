“Esasen” single’ı en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan Gülben Ergen, başarısını Bodrum’da kutluyor.
ÇOCUKLARLA TATİL
Ünlü şarkıcı, çocuklarıyla birlikte yazlığında tatilin tadını çıkarıyor. Bir yandan yeni albümün repertuvar hazırlıklarını da sürdüren Ergen, o çalışmada Sezen Aksu, Onur Mete, Ayla Çelik ve Ersay Üner imzalı şarkılar seslendirecek.
Konserlere devam eden Gülben Ergen, 12 Ağustos’ta Hayrabolu Ayçiçeği Festivali kapsamında sahneye çıkacak.
Gülben Ergen, Bodrum kampında!
Yeni single’ı en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan Gülben Ergen, Bodrum’da kampa girdi. Ergen, burada hem yeni albümünün repertuvar çalışmasını sürdürüyor hem de tatiline devam ediyor.Magazin - 05 Ağustos 2017 08:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Gülben Ergen, Bodrum
MAGAZİN HABERLERİ
- Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman, birlikte tatile çıktı!
- İbrahim Çelikkol'dan basket şov!
- Stüdyoda film-klip karışıklığı!
- Murat Yıldırım böyle bahşiş dağıttı!
- Rita Ora üstsüz fena yakalandı...
- Öykü Karayel, izin gününü alışverişe ayırdı!
- Tolgahan Sayışman, su altında oyunculuk eğitimi aldı!
- Söz dizisinde beklenmedik ayrılık!
- Asena Tuğal, okul dergisine poz verdi!
- Merve Boluğur imaj değiştirdi