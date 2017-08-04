Gülben Ergen, Bodrum kampında!

Yeni single’ı en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan Gülben Ergen, Bodrum’da kampa girdi. Ergen, burada hem yeni albümünün repertuvar çalışmasını sürdürüyor hem de tatiline devam ediyor.

Magazin - 05 Ağustos 2017 08:00
Gülben Ergen, Bodrum kampında!
“Esasen” single’ı en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan Gülben Ergen, başarısını Bodrum’da kutluyor.

ÇOCUKLARLA TATİL
Ünlü şarkıcı, çocuklarıyla birlikte yazlığında tatilin tadını çıkarıyor. Bir yandan yeni albümün repertuvar hazırlıklarını da sürdüren Ergen, o çalışmada Sezen Aksu, Onur Mete, Ayla Çelik ve Ersay Üner imzalı şarkılar seslendirecek.

Konserlere devam eden Gülben Ergen, 12 Ağustos’ta Hayrabolu Ayçiçeği Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

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Bağlantılar: Gülben Ergen, Bodrum

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