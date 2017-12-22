Gül Erçetingöz ev sahipliğinde Yüksel Balık'ta özel kutlama!

Sosyete - 22.12.2017 14:07

Yüksek kalite anlayışı, özenli servisi ve lezzetleriyle hizmet veren Yüksel Balık, 20. yıla özel boğazda açtığı yeni şubesi Tarabya’da Gül Erçetingöz'ün ev sahipliğinde keyifli bir kutlama yaptı. Cemiyet ve sanat hayatının ünlü isimleri Yüksel Balık’ın 20. Yılını kutlamak için bir araya geldi. 20 yıldır en gözde adresler arasında kendini gösteren Yüksel Balık, Tarabya’daki yeni şubesini cemiyet ve sanat dünyasından katılan birçok ünlü isimle birlikte kutladı.Seren Serengil, Lerzan Mutlu, Sinan Akçıl, Feryal Gülman, Ayşe Tolga, Nazan Şoray, Emel Yıldırım, Elif Güvendik, Banu Zorlu, Elif Ece Uzun, Aslı Hünel, Saruhan Hünel, Gül Erçetingöz, Zeynep Mansur gibi isimlerin katıldığı davette, Yüksel Balık, hazırladığı özel lezzetleriyle büyük ilgi gördü.Gecce setleri kadar MC performansları ile de büyük ilgi gören Türkiye’nin önde gelen DJ’i, DJ Funky “C’’ müzikleriyle geccenin ritmini yükseltti.İŞTE O GÖRÜNTÜLER:[url=https://www.gecce.com.tr/fotogaleri-gul-kenan-ercetingoz-ev-sahipliginde-yuksel-balikta-ozel-kutlama/1][/url]